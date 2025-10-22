Азербайджан увеличил расходы на соцзащиту и соцобеспечение почти на 9%

На социальную защиту и социальное обеспечение из госбюджета Азербайджана в январе-сентябре текущего года направлено 3 млрд 356,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 273,1 млн манатов или 8,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

По информации, указанные расходы были исполнены на 70,6%.

Всего за 9 месяцев на соцзащиту и соцобеспечение из госбюджета было выделено 4 млрд 751,7 млн ​​манатов.