    Азербайджан увеличил расходы на соцзащиту и соцобеспечение почти на 9%

    Финансы
    • 22 октября, 2025
    • 14:39
    Азербайджан увеличил расходы на соцзащиту и соцобеспечение почти на 9%

    На социальную защиту и социальное обеспечение из госбюджета Азербайджана в январе-сентябре текущего года направлено 3 млрд 356,5 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 273,1 млн манатов или 8,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    По информации, указанные расходы были исполнены на 70,6%.

    Всего за 9 месяцев на соцзащиту и соцобеспечение из госбюджета было выделено 4 млрд 751,7 млн ​​манатов.

    Azərbaycan sosial müdafiə və sosial təminat xərclərini 9 %-ə yaxın artırıb

