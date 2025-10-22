Азербайджан увеличил расходы на соцзащиту и соцобеспечение почти на 9%
Финансы
- 22 октября, 2025
- 14:39
На социальную защиту и социальное обеспечение из госбюджета Азербайджана в январе-сентябре текущего года направлено 3 млрд 356,5 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 273,1 млн манатов или 8,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
По информации, указанные расходы были исполнены на 70,6%.
Всего за 9 месяцев на соцзащиту и соцобеспечение из госбюджета было выделено 4 млрд 751,7 млн манатов.
Последние новости
14:47
Норвегия предоставит Украине почти $100 млн на поддержку энергетикиДругие страны
14:39
Азербайджан увеличил расходы на соцзащиту и соцобеспечение почти на 9%Финансы
14:37
Расходы на оборону и нацбезопасность за 9 месяцев превысили 5 млрд манатовФинансы
14:30
Азербайджан готов к тесному партнерству с Туркменистаном в газовой и "зеленой" энергетикеЭнергетика
14:30
В Казахстане отчет о крушении самолета AZAL могут опубликовать в начале 2026 годаВнешняя политика
14:27
Президент Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра ЯпонииВнешняя политика
14:26
Учреждена юбилейная медаль по случаю 30-летия Конституции АзербайджанаВнутренняя политика
14:22
Обнародован госдолг АзербайджанаФинансы
14:17