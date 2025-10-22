Azərbaycan sosial müdafiə və sosial təminata ayrılan xərcləri 9 %-ə yaxın artırıb
Maliyyə
- 22 oktyabr, 2025
- 14:11
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında dövlət büdcəsindən sosial müdafiə və sosial təminata 3 milyard 356,5 milyon manat xərclənib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 273,1 milyon manat və 8,9 % çoxdur.
Hesabat dövründə sosial müdafiə və sosial təminat xərclərinin 70,6 %-i icra edilib.
Xatırladaq ki, 9 ayda dövlət büdcəsindən sosial müdafiə və sosial təminat xərclərinə 4 milyard 751,7 milyon manat ayrılıb.
Son xəbərlər
14:29
Fransa Baş nazirinin valideynləri mühafizə ilə təmin edilibDigər ölkələr
14:28
Braziliyada inəklə toqquşan 20 yaşlı futbolçu ölübFutbol
14:23
Azərbaycan 9 ayda 1,5 milyard manatdan çox borc qaytarıbMaliyyə
14:22
Nazir: Qarabağda məşğulluq proqramlarının tətbiqi genişləndirilirSosial müdafiə
14:21
Prezident İlham Əliyev Yaponiyanın yeni Baş nazirini təbrik edibXarici siyasət
14:19
Azərbaycan Konstitusiyasının 30 illiyi ilə bağlı yubiley medalı təsis edilibDaxili siyasət
14:17
Moskvada ticarət mərkəzindən təxminən 100 nəfər təxliyə edilibRegion
14:16
Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıbMaliyyə
14:11