    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2025
    • 14:11
    Azərbaycan sosial müdafiə və sosial təminata ayrılan xərcləri 9 %-ə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında dövlət büdcəsindən sosial müdafiə və sosial təminata 3 milyard 356,5 milyon manat xərclənib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 273,1 milyon manat və 8,9 % çoxdur.

    Hesabat dövründə sosial müdafiə və sosial təminat xərclərinin 70,6 %-i icra edilib.

    Xatırladaq ki, 9 ayda dövlət büdcəsindən sosial müdafiə və sosial təminat xərclərinə 4 milyard 751,7 milyon manat ayrılıb.

