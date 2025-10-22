Азербайджан увеличил расходы на образование на 4,2%
Финансы
- 22 октября, 2025
- 15:19
За 9 месяцев текущего года из государственного бюджета Азербайджана на образование израсходовано 3 млрд 56 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 124,1 млн манатов (4,2%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За отчетный период на образование направлено 61,9% средств, предусмотренных на эти цели в бюджете на 2025 год (4 млрд 937,3 млн манатов).
Последние новости
15:51
Азербайджан обсудил климатические инициативы на конференции ЮНЕСКОCOP29
15:45
Рашад Набиев: Зангезурский коридор увеличит грузопоток региона на 15 млн тоннИнфраструктура
15:37
В Сирии бойцы спецслужб вступили в столкновения с вооруженными французамиДругие страны
15:35
Фото
Глава МИД Эстонии почтил память шехидов в БакуВнешняя политика
15:29
Малейка Аббасзаде: Стремительное развитие ИИ - это реальность рынка трудаНаука и образование
15:28
ЦБА опубликовал статистику цифрового мошенничества в банковском сектореФинансы
15:20
Гендиректор Нацуправления Албании: Киберзащита должна сопровождать TAP на всем его пути - от Каспия до Адриатики - ИНТЕРВЬЮЭнергетика
15:19
Азербайджан увеличил расходы на образование на 4,2%Финансы
15:19