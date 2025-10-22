Азербайджан увеличил расходы на образование на 4,2%

За 9 месяцев текущего года из государственного бюджета Азербайджана на образование израсходовано 3 млрд 56 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 124,1 млн манатов (4,2%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период на образование направлено 61,9% средств, предусмотренных на эти цели в бюджете на 2025 год (4 млрд 937,3 млн манатов).