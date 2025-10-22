Azərbaycan təhsil xərclərini 4 %-dən çox artırıb
Maliyyə
- 22 oktyabr, 2025
- 14:49
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda dövlət büdcəsindən təhsilə 3 milyard 56 milyon manat xərclənib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 124,1 milyon manat və yaxud 4,2 % çoxdur.
Hesabat dövründə təhsil xərclərinin 61,9 %-i icra edilib.
Xatırladaq ki, 9 ayda dövlət büdcəsindən təhsil xərclərinə 4 milyard 937,3 milyon manat ayrılıb.
Son xəbərlər
15:49
Azərbaycanda gələn il yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı 300 manat olacaqMaliyyə
15:49
Dünya çempionu olan güləşçi: "Qələbəmi müzəffər Azərbaycan ordusuna və şəhidlərmizə həsr edirəm"Fərdi
15:45
Azərbaycan Türkmənistanla qaz və "yaşıl enerji" sahələrində sıx tərəfdaşlığa hazırdırEnergetika
15:42
Foto
Rusiyanın Kiyevə zərbələri nəticəsində azərbaycanlılara məxsus evlər zərər görübDigər ölkələr
15:38
Azərbaycanda kartlarla ölkəxarici fırıldaqçılıq əməliyyatlarının həcmi II rübdə 2 dəfədən çox artıbMaliyyə
15:38
Azərbaycanda vərəmə yoluxma sayı azalmaqdadırSağlamlıq
15:35
Rəşad Nəbiyev: "Dar boğazı" aradan qaldırmaq üçün yaradılacaq birgə müəssisə daşıma xərclərini 1,5–2 dəfə aşağı salacaq"İnfrastruktur
15:34
"Şamaxı" klubu Apellyasiya Arbitraj Tribunalına müraciət etməyəcəkFutbol
15:32