    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2025
    • 14:49
    Azərbaycan təhsil xərclərini 4 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda dövlət büdcəsindən təhsilə 3 milyard 56 milyon manat xərclənib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 124,1 milyon manat və yaxud 4,2 % çoxdur.

    Hesabat dövründə təhsil xərclərinin 61,9 %-i icra edilib.

    Xatırladaq ki, 9 ayda dövlət büdcəsindən təhsil xərclərinə 4 milyard 937,3 milyon manat ayrılıb.

    Təhsil Maliyyə Nazirliyi dövlət büdcəsi
    Азербайджан увеличил расходы на образование на 4,2%

