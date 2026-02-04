İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    "Qalatasaray", "Fənərbağça" və "Beşiktaş" klublarının oyunları TVNET-də canlı yayımlanacaq

    Futbol
    • 04 fevral, 2026
    • 20:13
    Qalatasaray, Fənərbağça və Beşiktaş klublarının oyunları TVNET-də canlı yayımlanacaq

    Futbol üzrə Türkiyə Kubokunun oyunları TVNET platformasında canlı yayımlanacaq.

    Türkiyə futbolunun nəhənglərinin növbəti mərhələ uğrundakı matçları TVNET ekranlarında azarkeşlərə təqdim olunacaq.

    Oyunların cədvəlini təqdim edirik:

    4 Fevral | 21:30

    "Qalatasaray" – "İstanbulspor" | SPORT TV

    5 Fevral | 19:00

    "Kocaelispor" – "Beşiktaş" | TVNET SPORT

    5 Fevral | 21:30

    "Fənərbağça" – "Ərzurumspor" | SPORT TV

    Qoşulmaq üçün:

    ott.tvnet.az

    +994 55 500 53 35

