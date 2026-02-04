"Qalatasaray", "Fənərbağça" və "Beşiktaş" klublarının oyunları TVNET-də canlı yayımlanacaq
Futbol
- 04 fevral, 2026
- 20:13
Futbol üzrə Türkiyə Kubokunun oyunları TVNET platformasında canlı yayımlanacaq.
Türkiyə futbolunun nəhənglərinin növbəti mərhələ uğrundakı matçları TVNET ekranlarında azarkeşlərə təqdim olunacaq.
Oyunların cədvəlini təqdim edirik:
4 Fevral | 21:30
"Qalatasaray" – "İstanbulspor" | SPORT TV
5 Fevral | 19:00
"Kocaelispor" – "Beşiktaş" | TVNET SPORT
5 Fevral | 21:30
"Fənərbağça" – "Ərzurumspor" | SPORT TV
Qoşulmaq üçün:
+994 55 500 53 35
