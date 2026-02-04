İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Azərbaycan Basketbol Liqasının XVI turunda "Sumqayıt" qələbə qazanıb

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XVI turunda "Sumqayıt" qələbə qazanıb

    • 04 fevral, 2026
    • 20:32
    Azərbaycan Basketbol Liqasının XVI turunda Sumqayıt qələbə qazanıb

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI tura start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, B qrupunun oyununda "Sumqayıt" "Lənkəran"a qalib gəlib - 102:77.

    Görüş Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində keçirilib.

    komanda basketbol Azərbaycan Basketbol Liqası

