Azərbaycan Basketbol Liqasının XVI turunda "Sumqayıt" qələbə qazanıb
Komanda
- 04 fevral, 2026
- 20:32
Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI tura start verilib.
"Report" xəbər verir ki, B qrupunun oyununda "Sumqayıt" "Lənkəran"a qalib gəlib - 102:77.
Görüş Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində keçirilib.
Son xəbərlər
21:30
Kral II Abdullah: Bu, sülhün üstün tutulması mümkünlüyünün nümunəsidirXarici siyasət
21:25
Azərbaycan Kuboku: "Sabah" - "Qəbələ" oyununda qalib müəyyənləşməyibFutbol
21:14
Saşa İliç: "Sumqayıt" və "Zirə" komandalarının ifasında bərabər səviyyəli oyuna şahidlik etdik"Futbol
21:12
Umerov: Əbu-Dabidəki danışıqlar məzmunlu və məhsuldar olubDigər ölkələr
21:11
Cosef Aun: Siyasi cəsarət səmimi iradə ilə birləşdikdə münaqişəni fürsətə çevirmək mümkündürXarici siyasət
21:07
Badminton üzrə "Azerbaijan International 2026" beynəlxalq turnirində ikinci yarış gününə yekun vurulubFərdi
21:01
Si Cinpin ABŞ ilə münasibətdə Tayvan məsələsinin əhəmiyyətini vurğulayıbDigər ölkələr
20:59
Roma Papası: Zayed mükafatçıları çox vaxt körpülər inşa etmək əvəzinə sədd çəkənlər dünyasında ümid saçanlardırXarici siyasət
20:51