В Иране объявили трехдневный траур по погибшим в ходе протестов

    В регионе
    • 11 января, 2026
    • 23:51
    В Иране объявили трехдневный национальный траур по погибшим в ходе протестов.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, соответствующее решение приняло иранское правительство.

    Согласно тексту, траур объявляется по погибшим в результате "иранской национальной борьбы против США и Израиля". В заявлении также подчеркивается, что президент Ирана Масуд Пезешкиан присоединится к трауру и призывает граждан страны выйти на национальный марш 12 января.

    По последним данным, в результате действий погромщиков в разных частях страны погибли не менее 38 представителей правоохранительных органов Ирана.

    Протесты в Иране траур
