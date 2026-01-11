В Иране объявили трехдневный траур по погибшим в ходе протестов
- 11 января, 2026
- 23:51
В Иране объявили трехдневный национальный траур по погибшим в ходе протестов.
Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, соответствующее решение приняло иранское правительство.
Согласно тексту, траур объявляется по погибшим в результате "иранской национальной борьбы против США и Израиля". В заявлении также подчеркивается, что президент Ирана Масуд Пезешкиан присоединится к трауру и призывает граждан страны выйти на национальный марш 12 января.
По последним данным, в результате действий погромщиков в разных частях страны погибли не менее 38 представителей правоохранительных органов Ирана.
В Иране объявили трехдневный траур по погибшим в ходе протестов
