В Иране объявили трехдневный траур по погибшим в ходе протестов

В Иране объявили трехдневный национальный траур по погибшим в ходе протестов.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, соответствующее решение приняло иранское правительство.

Согласно тексту, траур объявляется по погибшим в результате "иранской национальной борьбы против США и Израиля". В заявлении также подчеркивается, что президент Ирана Масуд Пезешкиан присоединится к трауру и призывает граждан страны выйти на национальный марш 12 января.

По последним данным, в результате действий погромщиков в разных частях страны погибли не менее 38 представителей правоохранительных органов Ирана.