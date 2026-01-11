Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    СМИ: Трамп не рассматривает вариант размещения военных в Иране

    Президент США Дональд Трамп не рассматривает размещение военных в Иране при возможном вмешательстве в страну.

    Как передает Report, об этом пишет CNN со ссылкой на чиновника из Белого дома.

    По словам официальных лиц, в последние дни президента США информировали о различных планах вмешательства из-за того, что протесты в Иране привели к десяткам смертей и арестов. В ходе обсуждений, как указал собеседник телеканала, также рассматривались варианты, не предполагающие прямого применения военной силы Вашингтона.

    "По словам американских чиновников, ряд вариантов, представленных президенту, были направлены на то, чтобы нанести удар по службам безопасности Тегерана, которые используются для подавления протестов", - говорится в материале.

    При этом Трамп, отмечает CNN, еще не принял окончательного решения о вмешательстве, но рассматривает возможность принятия мер без ввода войск в Иран.

