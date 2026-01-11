СМИ: США планируют атаковать Иран в ближайшие недели

США на фоне протестов в Иране планируют атаковать эту страну в ближайшие недели.

Как передает Report, об этом со ссылкой на информированные источники сообщает издание Iran International.

США, указывает один из собеседников СМИ, на прошлой неделе отправили большое количество военной техники на Ближний Восток, и этот процесс продолжится в ближайшие дни.

Отмечается, что Израиль присоединится к операции только после действий США и только в случае, если Иран атакует Израиль или покажет явные признаки намерения такой атаки.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Израиль находится в состоянии повышенной готовности из-за возможности вмешательства США в ситуацию в Иране на фоне крупнейших за последние годы антиправительственных протестов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в последние дни неоднократно говорил о возможности вмешательства в Иран и предупреждал иранских официальных лиц о недопустимости насильственного подавления протестов. В последний раз США наносили авиаудары по этой стране в июне прошлого года во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном.