    В аэропортах Стамбула из-за непогоды отменено 78 рейсов

    В регионе
    • 11 января, 2026
    • 23:05
    В аэропортах Стамбула из-за непогоды отменено 78 рейсов

    В Стамбуле из-за ожидаемой непогоды 12 января отменены 78 рейсов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении авиакомпаний Turkish Airlines (THY) и AJet.

    Согласно информации, 54 рейса THY должны были отправиться из Стамбульского аэропорта (IST), а 24 рейса AJet - из аэропорта Сабиха Гёкчен (SAW).

    Ранее сообщалось, что из-за плохой погоды в Стамбуле в понедельник отменены занятия в школах.

    Стамбул отмена рейсов непогода
    İstanbul aeroportlarında 78 uçuş ləğv olunub

