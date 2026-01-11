В аэропортах Стамбула из-за непогоды отменено 78 рейсов

В Стамбуле из-за ожидаемой непогоды 12 января отменены 78 рейсов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении авиакомпаний Turkish Airlines (THY) и AJet.

Согласно информации, 54 рейса THY должны были отправиться из Стамбульского аэропорта (IST), а 24 рейса AJet - из аэропорта Сабиха Гёкчен (SAW).

Ранее сообщалось, что из-за плохой погоды в Стамбуле в понедельник отменены занятия в школах.