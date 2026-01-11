В аэропортах Стамбула из-за непогоды отменено 78 рейсов
В регионе
- 11 января, 2026
- 23:05
В Стамбуле из-за ожидаемой непогоды 12 января отменены 78 рейсов.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении авиакомпаний Turkish Airlines (THY) и AJet.
Согласно информации, 54 рейса THY должны были отправиться из Стамбульского аэропорта (IST), а 24 рейса AJet - из аэропорта Сабиха Гёкчен (SAW).
Ранее сообщалось, что из-за плохой погоды в Стамбуле в понедельник отменены занятия в школах.
Последние новости
23:05
В аэропортах Стамбула из-за непогоды отменено 78 рейсовВ регионе
22:48
"Бавария" разгромила "Вольфсбург" в матче 16‑го тура БундеслигиФутбол
22:30
Число жертв обстрелов Алеппо со стороны СДС возросло до 24Другие страны
22:07
Фото
В массовом ДТП на трассе Измир-Стамбул погиб один, пострадали 10 человекВ регионе
21:53
СМИ: США планируют атаковать Иран в ближайшие неделиВ регионе
21:40
Гара Гараев приступил к работе в молодежной сборной Азербайджана по футболуФутбол
21:25
В Стамбуле и ряде провинций Турции из-за снега отменили занятия в школахВ регионе
21:14
Глава Минэнерго назвал сроки участия США в управлении ВенесуэлойДругие страны
20:56