Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США входят в новую позитивную динамику

Сегодня отношения Азербайджана и США входят в новую позитивную динамику.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом пресс-конференции в Баку.

"Сегодня отношения между Соединенными Штатами и Азербайджаном вступают в совершенно новую фазу. В хартии, которую мы подписали с нашим дорогим гостем, указаны различные направления нашего сотрудничества. Мы продолжим тесно сотрудничать по вопросам безопасности, антитеррористических операций. Мы продолжим работать над вопросами энергетической безопасности", - заявил президент Алиев.

Он добавил, что сегодня Азербайджан благодаря своим запасам природного газа обеспечивает энергетическую безопасность 16 стран, 11 из которых являются членами НАТО, союзниками Соединенных Штатов.