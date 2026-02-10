Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США входят в новую позитивную динамику

    Внешняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 19:18
    Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США входят в новую позитивную динамику

    Сегодня отношения Азербайджана и США входят в новую позитивную динамику.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом пресс-конференции в Баку.

    "Сегодня отношения между Соединенными Штатами и Азербайджаном вступают в совершенно новую фазу. В хартии, которую мы подписали с нашим дорогим гостем, указаны различные направления нашего сотрудничества. Мы продолжим тесно сотрудничать по вопросам безопасности, антитеррористических операций. Мы продолжим работать над вопросами энергетической безопасности", - заявил президент Алиев.

    Он добавил, что сегодня Азербайджан благодаря своим запасам природного газа обеспечивает энергетическую безопасность 16 стран, 11 из которых являются членами НАТО, союзниками Соединенных Штатов.

