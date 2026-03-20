Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику США на 47%

    • 20 марта, 2026
    В 2025 году Азербайджан вложил в экономику США $130 млн 239 тыс. прямых инвестиций, что на 47,1% больше по сравнению с 2024 годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    В отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику США в общем объеме инвестиций выросла с 5% до 5,2%.

    В течение года США, в свою очередь, вложили в экономику Азербайджана $204 млн 368 тыс. прямых инвестиций, что на 36,4% больше по сравнению с годом ранее.

    В отчетный период доля инвестиций США в экономику Азербайджана в общем объёме инвестиций выросла с 2,1% до 3,1%.

    Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Инвестиции Азербайджана в США Инвестиции США в Азербайджан
    Azərbaycan ABŞ iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 47 % artırıb
    Последние новости

