Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику США на 47%

В 2025 году Азербайджан вложил в экономику США $130 млн 239 тыс. прямых инвестиций, что на 47,1% больше по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику США в общем объеме инвестиций выросла с 5% до 5,2%.

В течение года США, в свою очередь, вложили в экономику Азербайджана $204 млн 368 тыс. прямых инвестиций, что на 36,4% больше по сравнению с годом ранее.

В отчетный период доля инвестиций США в экономику Азербайджана в общем объёме инвестиций выросла с 2,1% до 3,1%.