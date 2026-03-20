Azərbaycan ABŞ iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 47 % artırıb
- 20 mart, 2026
- 11:52
2025-ci ildə Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) iqtisadiyyatına 130 milyon 239 min ABŞ dolları birbaşa investisiya qoyub.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 47,1 % çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycanın ABŞ iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun ümumi investisiyalarda payı 5 %-dən 5,2 %-ə qalxıb.
İl ərzində ABŞ isə Azərbaycan iqtisadiyyatına 204 milyon 368 min ABŞ dolları birbaşa investisiya yatırıb. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 36,4 % çoxdur.
Hesabat dövründə ABŞ-nın Azərbaycanın iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun ümumi investisiyalarda payı 2,1 %-dən 3,1 %-ə qalxıb.
Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycandan xaricə yönəldilmiş birbaşa investisiyalar 6 milyard 595 milyon 296 min ABŞ dolları (illik müqayisədə 6,4 % az), ölkəyə xaricdən cəlb edilmiş birbaşa investisiyalar isə 2 milyard 528 milyon 104 min ABŞ dolları (43,4 % çox) təşkil edib.