Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Китая почти в 4 раза
Финансы
- 20 марта, 2026
- 10:29
В 2025 году Азербайджан вложил в экономику Китая $9 млн 957 тыс. прямых инвестиций, что в 3,6 раза больше по сравнению с 2024 годом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
В отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику Китая в общем объеме инвестиций выросла с 0,2% до 0,4%.
В течение года Китай, в свою очередь, вложил в экономику Азербайджана $26 млн 895 тыс. прямых инвестиций, что на 53% больше по сравнению с годом ранее.
В отчетный период доля инвестиций Китая в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций выросла с 0,2% до 0,4%.
10:46
Азербайджан и NB8 обсудили нормализацию отношений Баку и ЕреванаДругие страны
10:29
Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Китая почти в 4 разаФинансы
10:27
МВД: В Азербайджане за минувшие сутки раскрыто 46 преступленийПроисшествия
10:24
ВС России атаковали Сумскую область Украины: есть погибшие и пострадавшиеДругие страны
10:14
Число пострадавших при пожаре на заводе в Южной Корее увеличилось до 50 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
10:00
Посольство Израиля поздравило Азербайджан с праздником РамазанВнешняя политика
09:56
В России произошло массовое ДТП с участием 25 автомобилейДругие страны
09:55
Страны Персидского залива сообщили об атаках ракет и беспилотниковДругие страны
09:54