    Финансы
    • 20 марта, 2026
    • 10:29
    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Китая почти в 4 раза

    В 2025 году Азербайджан вложил в экономику Китая $9 млн 957 тыс. прямых инвестиций, что в 3,6 раза больше по сравнению с 2024 годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    В отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику Китая в общем объеме инвестиций выросла с 0,2% до 0,4%.

    В течение года Китай, в свою очередь, вложил в экономику Азербайджана $26 млн 895 тыс. прямых инвестиций, что на 53% больше по сравнению с годом ранее.

    В отчетный период доля инвестиций Китая в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций выросла с 0,2% до 0,4%.

    Инвестиции в Азербайджан
    Azərbaycan Çin iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 4 dəfəyə yaxın artırıb
