    Azərbaycan Çin iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 4 dəfəyə yaxın artırıb

    Maliyyə
    • 20 mart, 2026
    • 10:22
    Azərbaycan Çin iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 4 dəfəyə yaxın artırıb

    2025-ci ildə Azərbaycan Çin iqtisadiyyatına 9 milyon 957 min ABŞ dolları birbaşa investisiya qoyub.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 3,6 dəfə çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycanın Çin iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun ümumi investisiyalarda payı 0,2 %-dən 0,4 %-ə qalxıb.

    İl ərzində Çin isə Azərbaycan iqtisadiyyatına 26 milyon 895 min ABŞ dolları birbaşa investisiya yatırıb. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 53 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Çinin Azərbaycanın iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun ümumi investisiyalarda payı 0,2 %-dən 0,4 %-ə qalxıb.

    Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycandan xaricə yönəldilmiş birbaşa investisiyalar 6 milyard 595 milyon 296 min ABŞ dolları (illik müqayisədə 6,4 % az), ölkəyə xaricdən cəlb edilmiş birbaşa investisiyalar isə 2 milyard 528 milyon 104 min ABŞ dolları (43,4 % çox) təşkil edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Birbaşa xarici investisiyalar Azərbaycan iqtisadiyyatı
    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Китая почти в 4 раза

