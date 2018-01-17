Азербайджан увеличил инвестиции в ненефтяной сектор на 6%

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В 2017 году в Азербайджане в ненефтяной сектор инвестировано 7 102,2 млн манатов или 45,7% средств в объеме 15 550,8 млн манатов, направленных из всех финансовых источников в основной капитал на развитие экономической и социальной сферы. Это на 6% больше, чем в 2016 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

На строительно-монтажные работы потрачено 73,6% общего объема инвестиций. На строительство производственных объектов потрачено 76,3%, объектов сферы услуг – 18,0%, жилых домов общей площадью 1727,4 тыс. кв. м – 5,7% общего объема средств. Из внутренних источников в основной капитал направлено 44,6% общих инвестиций.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, на долю средств учреждений и организаций пришлось 63,4%, банковских кредитов – 14,1%, бюджетных средств – 15,4%, личных средств населения – 5,1%, средств внебюджетных фондов – 1,3%, прочих средств – 0,7%.