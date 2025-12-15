Азербайджан увеличил чистые финансовые активы на $4,5 млрд за 9 месяцев
Финансы
- 15 декабря, 2025
- 13:15
Чистые финансовые активы Азербайджана в январе-сентябре этого года увеличились на $4 млрд 479,3 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 3,2 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Рост за 9 месяцев был обусловлен увеличением прямых инвестиций за рубеж на $922,7 млн (на 58% больше, чем годом ранее), портфельных инвестиций - на $1 334,4 млн (на 84,2% больше) и увеличением прочих инвестиций на $2 млрд 222,2 млн (в 27 раз больше, чем годом ранее).
