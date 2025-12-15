Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Азербайджан увеличил чистые финансовые активы на $4,5 млрд за 9 месяцев

    Финансы
    • 15 декабря, 2025
    • 13:15
    Азербайджан увеличил чистые финансовые активы на $4,5 млрд за 9 месяцев

    Чистые финансовые активы Азербайджана в январе-сентябре этого года увеличились на $4 млрд 479,3 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 3,2 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Рост за 9 месяцев был обусловлен увеличением прямых инвестиций за рубеж на $922,7 млн (на 58% больше, чем годом ранее), портфельных инвестиций - на $1 334,4 млн (на 84,2% больше) и увеличением прочих инвестиций на $2 млрд 222,2 млн (в 27 раз больше, чем годом ранее).

    ЦБА финансовые активы Азербайджан прямые инвестиции
    Azərbaycan 9 ayda xalis maliyyə aktivlərini 4,5 milyard dollar artırıb
    Azerbaijan's net financial assets rise $4.48B in January–September

    Последние новости

    14:10

    Азербайджан направил запрос на участие в нескольких учениях НАТО в 2026 году - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    13:53

    Президент утвердил состав наблюдательного совета Фонда развития бизнеса

    Бизнес
    13:52
    Фото

    Вернувшимся в Хоровлу 22 семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:50

    ЕК намерена в начале 2026 года внести законопроект о запрете поставок нефти из РФ

    Энергетика
    13:45

    ИВ Баку завершает подготовку к новогодним торжествам

    Внутренняя политика
    13:44

    Число жертв наводнений в Марокко достигло 37 - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    13:44

    Депутат: При оплате труда в праздничные дни будет учитываться почасовой тарифный оклад

    Социальная защита
    13:42

    Названо точное время наступления зимы в Азербайджане

    Наука и образование
    13:40

    Мирзоян: Ереван приветствует участие ЕС в инфраструктурных проектах на Южном Кавказе

    В регионе
    Лента новостей