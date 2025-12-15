WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Azərbaycan 9 ayda xalis maliyyə aktivlərini 4,5 milyard dollar artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın xalis maliyyə aktivləri 4 milyard 479,3 milyon ABŞ dolları artıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,2 dəfə çoxdur.

    9 aylıq artım xaricə yönəldilmiş birbaşa investisiyaların 922,7 milyon ABŞ dolları artması (1 il əvvələ nisbətən 58 % çox), portfel investisiyalarının 1 334,4 milyon ABŞ dolları artması (84,2 % çox), digər investisiyaların isə 2 milyard 222,2 milyon ABŞ dolları artması (1 il əvvəl 27 dəfə çox) hesabına baş tutub.

