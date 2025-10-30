Азербайджан укрепляет информационную безопасность в финансовом секторе
Финансы
- 30 октября, 2025
- 17:33
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) укрепляет сотрудничество со Службой электронной безопасности в области информационной безопасности и кибербезопасности в финансовом секторе.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
В рамках сотрудничества стороны будут совместно работать над обеспечением координированной деятельности по информационной безопасности и кибербезопасности в секторе, организацией соответствующих мероприятий, а также осуществлением взаимного информирования об инцидентах, кибератаках и других угрозах.
Кроме того, предусматривается реализация просветительских инициатив с целью повышения знаний о кибербезопасности среди участников финансового сектора и широкой общественности.
