Азербайджан укрепляет информационную безопасность в финансовом секторе

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) укрепляет сотрудничество со Службой электронной безопасности в области информационной безопасности и кибербезопасности в финансовом секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В рамках сотрудничества стороны будут совместно работать над обеспечением координированной деятельности по информационной безопасности и кибербезопасности в секторе, организацией соответствующих мероприятий, а также осуществлением взаимного информирования об инцидентах, кибератаках и других угрозах.

Кроме того, предусматривается реализация просветительских инициатив с целью повышения знаний о кибербезопасности среди участников финансового сектора и широкой общественности.