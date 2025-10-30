Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Азербайджан укрепляет информационную безопасность в финансовом секторе

    Финансы
    • 30 октября, 2025
    • 17:33
    Азербайджан укрепляет информационную безопасность в финансовом секторе

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) укрепляет сотрудничество со Службой электронной безопасности в области информационной безопасности и кибербезопасности в финансовом секторе.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    В рамках сотрудничества стороны будут совместно работать над обеспечением координированной деятельности по информационной безопасности и кибербезопасности в секторе, организацией соответствующих мероприятий, а также осуществлением взаимного информирования об инцидентах, кибератаках и других угрозах.

    Кроме того, предусматривается реализация просветительских инициатив с целью повышения знаний о кибербезопасности среди участников финансового сектора и широкой общественности.

    ЦБА Служба электронной безопасности финансовый сектор
    Фото
    Azərbaycan maliyyə sektorunda informasiya təhlükəsizliyini gücləndirir

    Последние новости

    17:51
    Фото

    Али Асадов встретился с председателем Федерального национального совета ОАЭ

    Внешняя политика
    17:50

    В Газахском и Гусарском районах 17 га земли передадут для госнужд

    Инфраструктура
    17:47

    В Польше обстреляли здание школы

    Другие страны
    17:44

    Неформальный саммит ОТГ пройдет в Казахстане следующей весной

    Внешняя политика
    17:38
    Фото

    АПБА выявило нарушения в партии импортных турецких фисташек

    Внутренняя политика
    17:35

    Блэкмен: Лондон и Баку расширят партнерство в сферах обороны и кибербезопасности

    Армия
    17:33

    Кабмин утвердил правила работы портала для высококвалифицированных мигрантов

    Внутренняя политика
    17:33
    Фото

    Азербайджан укрепляет информационную безопасность в финансовом секторе

    Финансы
    17:31

    Макрон поздравил Пашиняна с установлением мира между Ереваном и Баку - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей