İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycan maliyyə sektorunda informasiya təhlükəsizliyini gücləndirir

    Maliyyə
    • 30 oktyabr, 2025
    • 17:01
    Azərbaycan maliyyə sektorunda informasiya təhlükəsizliyini gücləndirir

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti (ETX) ilə maliyyə sektorunda informasiya təhlükəsizliyi və kibertəhlükəsizliyə dair əməkdaşlığı gücləndirir.

    "Report" AMB-yə istinadən xəbər verir ki, əməkdaşlıq çərçivəsində tərəflər sektor üzrə informasiya təhlükəsizliyi və kibertəhlükəsizlik istiqamətində koordinasiyalı fəaliyyətin təmin olunması, müvafiq tədbirlərin təşkil edilməsi, həmçinin insidentlər, kiberhücumlar və digər təhdidlər barədə qarşılıqlı məlumatlandırmanın həyata keçirilməsi istiqamətində birgə çalışacaqlar.

    AMB-nin sədr müavini Vüsal Xəlilov əməkdaşlığın maliyyə sistemində kibertəhlükəsizliyin və dayanıqlılığın artırılmasına töhfə verəcəyini bildirib. O, həmçinin bu təşəbbüsün milli kibermühitin təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi yolunda daha sıx əməkdaşlığa doğru mühüm addım olduğunu vurğulayıb.

    ETX-nin rəisi Fərid Zeynalov bildirib ki, tərəfdaşlıq nəinki maliyyə sektorunda, ümumilikdə ölkənin kibertəhlükəsizlik infrastrukturunun möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayacaq. O bildirib ki, tərəflər arasında koordinasiyanın artırılması kibertəhlükəsizlik tədbirlərinin daha sistemli şəkildə icrasına imkan verəcək.

    Əməkdaşlıq çərçivəsində həmçinin maliyyə sektoru iştirakçıları və geniş ictimaiyyət arasında kibertəhlükəsizlik biliklərinin artırılması məqsədilə maarifləndirici təşəbbüslərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Elektron Təhlükəsizlik Xidməti
    Foto
    Азербайджан укрепляет информационную безопасность в финансовом секторе

    Son xəbərlər

    17:52

    Blekmen: Londonla Bakı müdafiə və kibertəhlükəsizlik sahələrində tərəfdaşlığı genişləndirəcək

    Hərbi
    17:48
    Foto

    UNEC və "Rabitəbank" qarşılıqlı əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıb

    Maliyyə
    17:48

    Tovuzda iki il əvvəl bağçada azyaşlıya şiddət göstərən dayə işdən çıxarılıb

    Elm və təhsil
    17:42

    Moskva və Astana Xəzər dənizinin dibi ilə fiber-optik rabitə xəttini çəkməyi planlaşdırır

    İKT
    17:33

    TDT-nin Qazaxıstanda keçiriləcək qeyri-rəsmi zirvə görüşünün vaxtı müəyyənləşib

    Xarici siyasət
    17:29

    Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksində bilet alışı proseduru dəyişib

    İnfrastruktur
    17:27
    Foto

    NDU-da "İnkişaf və innovasiyalar: Süni intellekt və maşın öyrənməsi" adlı I Beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilib

    Elm və təhsil
    17:27
    Foto

    Əli Əsədov BƏƏ-nin Federal Milli Şurasının sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:26

    Ərdoğan Türkiyə çempionatında hakimlərin mərc oyunlarına qoşulmasına münasibət bildirib

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti