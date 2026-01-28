Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан сократил расходы на здравоохранение на 30,2%

    Финансы
    • 28 января, 2026
    • 16:01
    Азербайджан сократил расходы на здравоохранение на 30,2%

    В 2025 году из государственного бюджета Азербайджана на здравоохранение потрачено 1 275,3 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 552,2 млн манатов или на 30,2% меньше, чем в 2024 году.

    Расходы на здравоохранение за отчетный период составили 3,3% от фактических расходов.

