Азербайджан сократил расходы на здравоохранение на 30,2%
Финансы
- 28 января, 2026
- 16:01
В 2025 году из государственного бюджета Азербайджана на здравоохранение потрачено 1 275,3 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 552,2 млн манатов или на 30,2% меньше, чем в 2024 году.
Расходы на здравоохранение за отчетный период составили 3,3% от фактических расходов.
