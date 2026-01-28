Azərbaycan səhiyyə xərclərini 30 %-dən çox azaldıb
Maliyyə
- 28 yanvar, 2026
- 15:39
2025-ci ildə Azərbaycanda dövlət büdcəsindən səhiyyəyə 1 275,3 milyon manat xərclənib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 552,2 milyon manat və yaxud 30,2 % azdır.
Hesabat dövründə səhiyyə xərcləri faktiki xərclərin 3,3 %-ni təşkil edib.
