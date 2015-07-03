​Азербайджан приступил к инвестированию в китайский юань

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный нефтяной фонд (ГНФАР) для обеспечения высокой диверсификации валютной корзины инвестиционного портфеля на очередном этапе приступил к инвестированию в китайский юань. С этой целью в Китайском центральном банке получена лицензия на осуществление инвестиций в объеме 3 млрд. китайских юаней и подписан договор о купле-продаже и хранении государственных облигаций и облигаций агентств.

Как сообщили Report в ГНФАР, 1 июля началось первое инвестирование в китайский юань. В качестве очередного этапа предусматривается вложение инвестиций в китайский рынок акций. С этой целью планируется получение лицензии "Уполномоченные иностранные институциональные инвесторы" Регулирующего комитета по ценным бумагам КНР.

Отметим, что согласно "Правилам хранения, размещения и управления валютными средствами ГНФАР", утвержденным указом президента Азербайджана от 19 июня 2001 года, инвестиционный портфель фонда может быть размещен в валютах стран "семерки" (США, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Канады и Японии), стран, входящих в Европейский валютный союз, России и Турции, а также в активах, выраженных в валютах стран с кредитным рейтингом не ниже "A" (S&P, Fitch) и "A2" (Moody`s) по долгосрочным обязательствам.