Азербайджан принял участие в Ежегодных собраниях Избирательной группы ВБ и МВФ

Делегация во главе с председателем Центрального банка Азербайджана Талехом Кязымовым приняла участие в Ежегодных собраниях Избирательной группы Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ), в которую страна входит.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, на мероприятии обсуждались динамика развития в странах, представленных в Избирательной группе, обеспечение макроэкономической стабильности, расширение финансовой инклюзивности.

Также был проведен обмен мнениями о возможностях расширения партнерства между странами-членами Избирательной группы.