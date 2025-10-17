Азербайджан принял участие в Ежегодных собраниях Избирательной группы ВБ и МВФ
Финансы
- 17 октября, 2025
- 18:14
Делегация во главе с председателем Центрального банка Азербайджана Талехом Кязымовым приняла участие в Ежегодных собраниях Избирательной группы Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ), в которую страна входит.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, на мероприятии обсуждались динамика развития в странах, представленных в Избирательной группе, обеспечение макроэкономической стабильности, расширение финансовой инклюзивности.
Также был проведен обмен мнениями о возможностях расширения партнерства между странами-членами Избирательной группы.
