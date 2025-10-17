Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Азербайджан принял участие в Ежегодных собраниях Избирательной группы ВБ и МВФ

    Финансы
    • 17 октября, 2025
    • 18:14
    Азербайджан принял участие в Ежегодных собраниях Избирательной группы ВБ и МВФ

    Делегация во главе с председателем Центрального банка Азербайджана Талехом Кязымовым приняла участие в Ежегодных собраниях Избирательной группы Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ), в которую страна входит.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, на мероприятии обсуждались динамика развития в странах, представленных в Избирательной группе, обеспечение макроэкономической стабильности, расширение финансовой инклюзивности.

    Также был проведен обмен мнениями о возможностях расширения партнерства между странами-членами Избирательной группы.

    Всемирный банк МВФ Избирательная группа Талех Кязымов
    Фото
    Azərbaycan Dünya Bankı və IFM-də daxil olduğu Seçki Qrupunun İllik Toplantılarında iştirak edib
    Фото
    Azerbaijan participates in annual meetings of its constituency group at World Bank, IMF

    Последние новости

    18:36

    В Бахрейне учреждено посольство Азербайджана

    Внешняя политика
    18:32
    Фото

    Обсуждены вопросы подготовки к саммиту ОИС, который пройдет в Азербайджане в следующем году

    Другие
    18:14
    Фото

    Азербайджан принял участие в Ежегодных собраниях Избирательной группы ВБ и МВФ

    Финансы
    18:06

    Турпоток в Нахчыван снизился более чем на 24%

    Туризм
    17:59

    ВПП ООН нарастила поставки в Газу до 560 тонн продовольствия в день

    Другие страны
    17:43
    Фото

    В Физули организован концерт по случаю Дня города

    Культура
    17:38
    Видео

    Число погибших из-за взрыва в Бухаресте возросло до трех человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:34

    Джафар Гусейнзаде обсудил партнерство с новым генсеком ПА НАТО

    Внешняя политика
    17:32

    Маулен Ашимбаев: ТЮРКПА занимает особое место в интеграции тюркских народов

    Внешняя политика
    Лента новостей