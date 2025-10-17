Azərbaycan Dünya Bankı və IFM-də daxil olduğu Seçki Qrupunun İllik Toplantılarında iştirak edib
Maliyyə
- 17 oktyabr, 2025
- 17:42
Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Taleh Kazımovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunda (IMF) ölkəmizin daxil olduğu Seçki Qrupunun növbəti növbəti İllik Toplantılarında iştirak edib.
"Report" AMB-yə istinadən xəbər verir ki, tədbirdə Seçki Qrupunda təmsil olunan ölkələrdə inkişaf dinamikası, makro-iqtisadi sabitliyin təmin olunması, maliyyə inklüzivliyinin genişləndirilməsi kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlər müzakirə olunub.
Həmçinin Seçki Qrupuna üzv ölkələr arasında tərəfdaşlığın genişləndirilməsi imkanı ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Son xəbərlər
18:06
Ceyhun Bayramov İƏT Əmək Mərkəzinin baş direktoru ilə görüşübDigər
18:04
Bu ilin 9 ayında 152 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilibDaxili siyasət
18:02
IMF ilin sonuna qədər Ermənistan üçün yeni "Stand-by" proqramını təsdiqləyə bilərMaliyyə
18:00
Foto
AQTA bal yarmarkasında yoxlama keçirib, uyğunsuzluqlar aşkarlanıbDaxili siyasət
18:00
Bu ilin 9 ayında qeydə alınmış cinayətlərin 92,4 faizi açılıbDaxili siyasət
17:59
"Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Layiqli mübarizə apararaq, sonda qələbə qazanan tərəf olduq"Komanda
17:57
Foto
Vilayət Eyvazov DİN əməkdaşlarına müsbət nəticələrə görə arxayınçılığa yol verilməməsini tapşırıbDaxili siyasət
17:57
Foto
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq D-8 Həftəsi keçirilirEnergetika
17:51