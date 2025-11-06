Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Азербайджан повысит акцизы на энергетики

    Финансы
    • 06 ноября, 2025
    • 11:32
    В Азербайджане планируется повышение акцизных ставок на энергетические напитки.

    Как сообщает Report, соответствующее предложение отражено в проекте бюджета на 2026 год и предусматривает поправки в Налоговый кодекс.

    Согласно документу, предлагается увеличить акцизную ставку на безалкогольные энергетические напитки - с 3,1 до 3,3 маната за литр (рост на 6,4%); на слабоалкогольные напитки (с содержанием спирта не более 9%) - с 0,4 до 0,5 маната за литр (+25%).

    Бюджетный пакет акцизы налоги энергетические напитки слабоалкогольные напитки
    Azərbaycan enerji içkilərinin aksiz dərəcələrini artıra bilər

