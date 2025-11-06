İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı

    Azərbaycan enerji içkilərinin aksiz dərəcələrini artıra bilər

    Maliyyə
    • 06 noyabr, 2025
    • 11:09
    Azərbaycan enerji içkilərinin aksiz dərəcələrini artıra bilər

    Azərbaycanda enerji içkilərinin aksiz dərəcələrinin artırılması nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu, 2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.

    Bununla bağlı Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi planlaşdırılır. Təklif olunan dəyişikliyə əsasən, alkoqolsuz energetik içkilərinin hər litrinə görə aksiz dərəcələrinin 3,1 manatdan 3,3 manata, eləcə də tündləşdirilməmiş alkoqollu içkilərin (tərkibindəki spirtin miqdarı 9 %-dən çox olmayan) hər litrinə görə aksiz dərəcələri 0,4 manatdan 0,5 manata çatdırılması nəzərdə tutulur.

    enerji içkiləri Vergi Məcəlləsi Büdcə zərfi
    Азербайджан повысит акцизы на энергетики

    Son xəbərlər

    12:00

    Naxçıvanda işçilərin sosial sığorta haqları subsidiyalaşdırıla bilər

    Maliyyə
    11:59

    Cənubi Koreyada stansiya binasının çökməsindən sonra yeddi nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    11:56

    BP AÇG-dən hasilatın həcmini açıqlayıb

    Energetika
    11:56

    Orxan Nəzərli: "Vergi Məcələsindəki dəyişikliklər strateji hədəflər nəzərə alınmaqla hazırlanıb"

    Biznes
    11:53

    "Qarabağ" avrokuboklarda 200-cü oyununu keçirib və 250-ci qolunu vurub

    Futbol
    11:50

    Sakin: Əcnəbi turistlər Zəfər yürüşünü maraqla izləyiblər

    Daxili siyasət
    11:48

    Azərbaycan klubunun futbolçusu 4 oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    11:46

    Azərbaycanda bayram günlərində mənşə sertifikatı verilməsi davam etdiriləcək

    Biznes
    11:42

    Bu il AÇG üzrə əsaslı xərclər 6 %-ə yaxın azalıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti