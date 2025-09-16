Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Азербайджан повышает расходы на здравоохранение на 3%

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 02:53
    Азербайджан повышает расходы на здравоохранение на 3%

    В 2026 году расходы на здравоохранение в Азербайджане планируются в размере 2 миллиардов 52,4 миллиона манатов.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

    Согласно информации, это на 2,95 % больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.

    Министерство финансов Азербайджана расходы государственный бюджет здравоохранение
    Azərbaycan səhiyyə xərclərini 3 % artırır

    Последние новости

    03:51

    Прогноз роста поступлений с налога на прибыль юрлиц в Азербайджане составит почти 4%

    Финансы
    03:40

    Прогноз роста доходов госбюджета от налога с физлиц в Азербайджане превысит 29%

    Финансы
    03:32

    Политика расходов в Азербайджане в 2026 году будет реализована по шести направлениям

    Финансы
    03:26

    Названы основные направления политики доходов в Азербайджане в 2026 году

    Финансы
    03:20
    Фото

    Израиль начал масштабное наступление на город Газу

    Другие страны
    03:12

    Азербайджан сокращает расходы на охрану окружающей среды почти на 14%

    Финансы
    03:09

    Азербайджан сокращает расходы на сельское хозяйство более чем на 9%

    Финансы
    02:57

    В Азербайджане расходы на жилищно-коммунальные услуги сокращаются почти на 20%

    Финансы
    02:53

    Азербайджан повышает расходы на здравоохранение на 3%

    Финансы
    Лента новостей