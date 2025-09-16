Азербайджан повышает расходы на здравоохранение на 3%

В 2026 году расходы на здравоохранение в Азербайджане планируются в размере 2 миллиардов 52,4 миллиона манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, это на 2,95 % больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.