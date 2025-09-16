Azərbaycan səhiyyə xərclərini 3 % artırır
Maliyyə
16 sentyabr, 2025
- 01:35
2026-cı ildə Azərbaycanda səhiyyə xərclərinin 2 milyard 52,4 milyon manat olması nəzərdə tutulur.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 2,95 % çoxdur.
