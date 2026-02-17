В Нахчыване задержан человек, обманувший граждан на 12 тыс. манатов

В Нахчыване задержан мужчина, подозреваемый в обмане граждан на сумму около 12 тысяч манатов под предлогом трудоустройства.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, сотрудниками полиции был задержан 34-летний Аскер Гулиев.

В ходе расследования установлено, что он, представляясь под именем "Турал" и выдавая себя за человека, якобы связанного с различными организациями, обещал гражданам содействие в трудоустройстве. Таким образом, по данным следствия, ему удалось получить от потерпевших в общей сложности около 12 тысяч манатов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.