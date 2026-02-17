Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Нахчыване задержан человек, обманувший граждан на 12 тыс. манатов

    Происшествия
    • 17 февраля, 2026
    • 10:54
    В Нахчыване задержан человек, обманувший граждан на 12 тыс. манатов

    В Нахчыване задержан мужчина, подозреваемый в обмане граждан на сумму около 12 тысяч манатов под предлогом трудоустройства.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, сотрудниками полиции был задержан 34-летний Аскер Гулиев.

    В ходе расследования установлено, что он, представляясь под именем "Турал" и выдавая себя за человека, якобы связанного с различными организациями, обещал гражданам содействие в трудоустройстве. Таким образом, по данным следствия, ему удалось получить от потерпевших в общей сложности около 12 тысяч манатов.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

    Нахчыван мошенничество уголовное дело
    Naxçıvanda işə düzəltmək vədi ilə 12 min manatlıq dələduzluq edən şəxs saxlanılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    11:04

    Азербайджан существенно увеличил экспорт картофеля

    Бизнес
    11:01

    В Азербайджане запускают национальную аккредитованную программу подготовки кадров для ВИЭ

    Энергетика
    11:00

    В Азербайджане начались выплаты субсидий на осенний посев

    АПК
    11:00

    Казахстан и Узбекистан увеличат объем железнодорожных перевозок до 60 млн тонн в год

    Другие страны
    10:57

    Паромное судно "Балакян" возвращено в эксплуатацию после ремонта

    Инфраструктура
    10:56

    Никол Пашинян и Анна Акопян официально зарегистрировали брак

    В регионе
    10:54

    В Нахчыване задержан человек, обманувший граждан на 12 тыс. манатов

    Происшествия
    10:48

    В Турции продолжаются задержания представителей шоу-бизнеса по делу о наркотиках

    В регионе
    10:32

    В Армении хотят конфисковать у экс-губернатора Сюника имущество на $20 млн

    В регионе
    Лента новостей