В Нахчыване задержан человек, обманувший граждан на 12 тыс. манатов
Происшествия
- 17 февраля, 2026
- 10:54
В Нахчыване задержан мужчина, подозреваемый в обмане граждан на сумму около 12 тысяч манатов под предлогом трудоустройства.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, сотрудниками полиции был задержан 34-летний Аскер Гулиев.
В ходе расследования установлено, что он, представляясь под именем "Турал" и выдавая себя за человека, якобы связанного с различными организациями, обещал гражданам содействие в трудоустройстве. Таким образом, по данным следствия, ему удалось получить от потерпевших в общей сложности около 12 тысяч манатов.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.
