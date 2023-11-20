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Азербайджан подписал с ОЭСР Конвенцию в сфере налогообложения

Азербайджан подписал с ОЭСР Конвенцию в сфере налогообложения Сегодня в рамках встречи с представителями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Министерстве экономики Азербайджана была подписана “многосторонняя Конвенция о реализации мер по налоговому соглашению с целью предотвращения и
Финансы
20 ноября 2023 г. 18:54
Азербайджан подписал с ОЭСР Конвенцию в сфере налогообложения

Сегодня в рамках встречи с представителями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в министерстве экономики Азербайджана подписана многосторонняя Конвенция по налоговым соглашениям, которая направлена на противодействие размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Присоединяясь к этой Конвенции, подписанной более чем 100 странами, мы еще раз подчеркнули намерение нашей страны внести свой вклад в процесс предотвращения уклонения от уплаты налогов на глобальном уровне, также поделились мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества с ОЭСР и направлениях потенциального сотрудничества", - отметил министр.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan inks tax convention with OECD
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan OECD ilə vergitutma sahəsində Konvensiya imzalayıb

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