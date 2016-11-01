Азербайджан перешел на оформление полисов ОСАГО в режиме онлайн

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня Азербайджан переходит на заключение в электронной форме стандартных и пограничных договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО). Как сообщает Report, оформление полисов в режиме онлайн осуществляется в соответствии с поправками в закон "Об обязательном страховании” и законом "Об электронной подписи и электронном документе".

Отмечается, что оформленные до настоящей даты бумажные полисы будут в силе до окончания срока действия.

Страховщик может оформить полис в онлайн-режиме на сайте любой страховой компании, которая подключится к данной системе. После заказа полиса на мобильный номер страховщика с короткого номера 9707 будет отправлено сообщение с кодом оплаты. Код может быть выслан также на электронную почту. Договор вступит в силу только после произведения оплаты страхового взноса через почтовые отделения, банки, терминалы или интернет.