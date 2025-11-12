Азербайджан обсудил с ВБ сотрудничество по цифровизации госфинуправления

Министерство финансов Азербайджана согласовало практические шаги по очередным этапам проекта оценки цифровых решений и информационных систем, реализуемого при поддержке Всемирного банка (ВБ).

Как сообщает Report, замглавы Минфина Гималай Мамишов провел обсуждения с делегацией во главе с руководителем отдела практики глобального управления государственными финансами и инвестициями по институтам ВБ Сердаром Йылмазом, находящейся с визитом в Азербайджане.

На встрече был проведен обмен мнениями по шести основным модулям, которые будут реализованы в рамках проекта - определение информационных систем и цифровых технологий в сфере управления госфинансами, кастомизация системы управления ИКТ, потребности инфраструктуры, уровень кибербезопасности, операционная совместимость и оценка уровня готовности к использованию искусственного интеллекта.

Мамишов предоставил информацию о нововведениях, реализуемых в управлении госфинансами Азербайджана, и применяемых цифровых платформах. Он подчеркнул, что программа "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития" поддерживает цифровую трансформацию во всех сферах, и эти инициативы служат развитию устойчивого, прозрачного финансового управления в стране. Замминистра отметил, что проект внесет значительный вклад в формирование архитектуры Цифровой государственной финансовой информационной системы, включая укрепление бюджетного управления, ориентированного на результат, и приведение его в соответствие с международными стандартами.

Йылмаз высоко оценил работу, проводимую правительством Азербайджана в сфере цифровой трансформации и модернизации системы государственных финансов. Он заявил, что планируемый проект создаст новые возможности для устойчивого и прозрачного финансового управления в стране.

В заключение стороны подчеркнули важность совместной координированной деятельности для успешной реализации проекта.