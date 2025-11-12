İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Azərbaycan Dünya Bankı ilə dövlət maliyyə idarəçiliyinin rəqəmsallaşdırılması üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Maliyyə
    • 12 noyabr, 2025
    • 19:13
    Azərbaycan Dünya Bankı ilə dövlət maliyyə idarəçiliyinin rəqəmsallaşdırılması üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Maliyyə Nazirliyi Dünya Bankının dəstəyi ilə həyata keçirilən rəqəmsal həllər və informasiya sistemlərinin qiymətləndirilməsi layihəsinin növbəti mərhələləri üzrə praktiki addımları razılaşdırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı maliyyə nazirinin müavini Himalay Məmişov ölkədə səfərdə olan Dünya Bankının İnstitutlar üzrə Qlobal İctimai Maliyyə və İnvestisiya İdarəçiliyi Təcrübə Meneceri Serdar Yılmazın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə müzakirələr aparıb.

    Görüşdə layihə çərçivəsində həyata keçiriləcək altı əsas modul - dövlət maliyyə idarəetməsi sahəsində informasiya sistemləri və rəqəmsal texnologiyaların müəyyənləşdirilməsi, İKT idarəetmə sisteminin kastomizasiyası, infrastruktur ehtiyacları, kibertəhlükəsizlik səviyyəsi, qarşılıqlı funksional əlaqələnmə və süni intellektə hazırlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üzrə geniş fikir mübadiləsi aparılıb.

    Oktyabr ayında Maliyyə Nazirliyində keçirilmiş əvvəlki görüşün davamı olaraq, bu dəfəki müzakirələr həmçinin, ortamüddətli xərclər çərçivəsi və nəticəəsaslı büdcə mexanizmləri, dövlət maliyyə idarəçiliyində tətbiq olunan rəqəmsal platformalara həsr olunub.

    H.Məmişov Azərbaycanın dövlət maliyyə idarəçiliyində həyata keçirilən yeniliklər, tətbiq edilən rəqəmsal platformalar barədə ətraflı məlumat verib. O vurğulayıb ki, "Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər" sənədi bütün sahələrdə rəqəmsal transformasiyanı dəstəkləyir və bu təşəbbüslər dayanıqlı, şəffaf maliyyə idarəçiliyinin inkişafına xidmət edir. Nazir müavini qeyd edib ki, layihə Rəqəmsal Dövlət Maliyyə İnformasiya sisteminin arxitekturasının formalaşdırılmasına, o cümlədən nəticəəsaslı büdcə idarəçiliyinin gücləndirilməsinə və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasına mühüm töhfə verəcək.

    S.Yılmaz Azərbaycan hökumətinin rəqəmsal transformasiya və dövlət maliyyə sistemlərinin müasirləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi işləri yüksək qiymətləndirib. O, planlaşdırılan layihənin ölkədə dayanıqlı və şəffaf maliyyə idarəçiliyi üçün yeni imkanlar yaradacağını bildirib.

    Sonda tərəflər layihənin uğurlu icrası üçün birgə fəaliyyətin və koordinasiyanın vacibliyini vurğulayıblar.

    Maliyyə Nazirliyi Himalay Məmişov Dünya Bankı Serdar Yılmaz

    Son xəbərlər

    19:36

    Ayxan Abbasov: "İslandiya ilə oyunda futbolçularıma güvənirəm"

    Futbol
    19:34

    Ukraynanın energetika naziri istefa verib

    Digər ölkələr
    19:33

    Azərbaycan millisinin futbolçusu: "İslandiya yığmasını yaxşı təhlil etmişik"

    Futbol
    19:29

    Qazaxıstan və Rusiya bir sıra hökumətlərarası sazişlər imzalayıblar

    Region
    19:28

    Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə məğlubiyyətlə start verib

    İdman
    19:24

    Naxçıvanda yanacaqdoldurma məntəqəsindəki yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    19:17
    Video

    Şəmkirdə yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın olub

    Hadisə
    19:13
    Foto

    Azərbaycan Dünya Bankı ilə dövlət maliyyə idarəçiliyinin rəqəmsallaşdırılması üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Maliyyə
    19:12

    Aİ dezinformasiya və hibrid hücumlardan qorunmaq üçün "Demokratiya qalxanı"nı elan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti