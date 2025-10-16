Азербайджан обсудил с казначейством Всемирного банка углубление сотрудничества

В рамках визита делегации Центробанка Азербайджана в США первый заместитель председателя Алияр Мамедъяров провел встречу с директором департамента по управлению активами и консультационным услугам казначейства Всемирного банка Катаржиной Зайдель-Куроска.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, стороны высоко оценили текущее состояние сотрудничества и выразили удовлетворение результатами реализованных программ технической помощи, тренингов и семинаров в области управления резервами.

В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках программы RAMP (Reserve Advisory and Management Partnership), включая проведение обучающих мероприятий по инвестиционному менеджменту, использованию искусственного интеллекта и другим актуальным направлениям.