Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Азербайджан обсудил с казначейством Всемирного банка углубление сотрудничества

    Финансы
    • 16 октября, 2025
    • 17:07
    Азербайджан обсудил с казначейством Всемирного банка углубление сотрудничества

    В рамках визита делегации Центробанка Азербайджана в США первый заместитель председателя Алияр Мамедъяров провел встречу с директором департамента по управлению активами и консультационным услугам казначейства Всемирного банка Катаржиной Зайдель-Куроска.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, стороны высоко оценили текущее состояние сотрудничества и выразили удовлетворение результатами реализованных программ технической помощи, тренингов и семинаров в области управления резервами.

    В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках программы RAMP (Reserve Advisory and Management Partnership), включая проведение обучающих мероприятий по инвестиционному менеджменту, использованию искусственного интеллекта и другим актуальным направлениям.

    ЦБА Азербайджан Всемирный банк сотрудничество
    Azərbaycan Dünya Bankı Xəzinədarlığı ilə əməkdaşlığı dərinləşdirməyi müzakirə edib
    Azerbaijan, World Bank treasury mull deepning of cooperation

    Последние новости

    17:35

    Представительство ЕС: Продолжим совместно строить мосты сотрудничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    17:22

    32-е заседание Совета министров ОБСЕ состоится в столице Австрии

    Другие страны
    17:20

    Из Кашгара запущен первый мультимодальный рейс в Азербайджан

    Инфраструктура
    17:19

    Казахстан ввел мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливо

    В регионе
    17:08

    К производителям из Азербайджана выдвинуто новое требование для экспорта в Европу - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    17:07

    Азербайджан обсудил с казначейством Всемирного банка углубление сотрудничества

    Финансы
    17:01

    Мошенница из КНР сдала Скотленд-Ярду последний криптокошелек с £67 млн

    Это интересно
    16:59

    Хенна Вирккунен: Финансирование по Rearm Europe – Readiness 2030 составит 800 млрд евро

    Другие страны
    16:56

    Кая Каллас: Дорожная карта ЕС по обороне включает 9 направлений

    Другие страны
    Лента новостей