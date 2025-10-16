İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Azərbaycan Dünya Bankı Xəzinədarlığı ilə əməkdaşlığı dərinləşdirməyi müzakirə edib

    Maliyyə
    • 16 oktyabr, 2025
    • 16:51
    Azərbaycan Dünya Bankı Xəzinədarlığı ilə əməkdaşlığı dərinləşdirməyi müzakirə edib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) nümayəndə heyətinin ABŞ-yə səfəri çərçivəsində qurumun sədrinin I müavini Əliyar Məmmədyarov Dünya Bankı Xəzinədarlığının aktivlərin idarə edilməsi və məsləhət xidmətləri departamentinin direktoru Katarzina Zajdel-Kuroska ilə görüşüb.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, görüşdə iki qurum arasında mövcud əməkdaşlığın cari vəziyyəti yüksək qiymətləndirilərək ehtiyatların idarə edilməsi üzrə həyata keçirilən texniki yardım proqramları, təlimlər və seminarların nəticələrindən məmnunluq ifadə olunub, Xəzinədarlığın Ehtiyatlar üzrə məsləhət və idarəetmə tərəfdaşlığı (RAMP) proqramı çərçivəsində investisiya idarəçiliyi, süni intellekt və digər aktual mövzular üzrə təlimlərin keçirilməsi, həmçinin gələcək əməkdaşlıq imkanlarının daha da dərinləşdirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Dünya Bankı Xəzinədarlığı Əliyar Məmmədyarov Katarzina Zajdel-Kuroska
    Азербайджан обсудил с казначейством Всемирного банка углубление сотрудничества

    Son xəbərlər

    17:34

    "Arsenal"ın futbolçusu məşqlərə başlayıb

    Futbol
    17:27

    ATƏT Nazirlər Şurasının 32-ci iclası Vyanada keçiriləcək

    Digər ölkələr
    17:26

    Aİ-nin 2030-cu ilə qədər müdafiə imkanlarının sürətli artımını nəzərdə tutan yol xəritəsi təsdiqlənib

    Digər ölkələr
    17:22

    Gürcüstan parlamenti konstitusiyanı pozan partiya üzvlərinə siyasi fəaliyyət qadağası qoyub

    Region
    17:15
    Foto

    AFFA-da lisenziyalaşdırma mövsümünün açılış iclası keçirilib

    Futbol
    17:12

    İtaliya Kubokunun qalibi qapıçısı ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    16:57
    Foto

    Naxçıvanda 19 min hektardan artıq sahədə taxıl əkilməsi planlaşdırılır

    ASK
    16:52

    Aİ nümayəndəliyi: Azərbaycanla əməkdaşlıq körpülərini birgə qurmağa davam etməkdən məmnunuq

    Xarici siyasət
    16:51

    Azərbaycan Dünya Bankı Xəzinədarlığı ilə əməkdaşlığı dərinləşdirməyi müzakirə edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti