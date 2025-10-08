Азербайджан обсудил с ITFC возможные направления партнерства в области исламских финансов

Азербайджан и Международная исламская корпорация по торговому финансированию (ITFC) обсудили возможности расширения сотрудничества в рамках Программы TCCA+(Trade Connect Central Asia+).

Как сообщает Report, об этом написал советник министра экономики Азербайджана Аскер Алекперов на своей странице в соцсети.

В публикации отмечается, что обсуждения состоялись в рамках встречи с главным операционным директором ITFC Назимом Нурдали.

"Мы высоко ценим многолетнее сотрудничество ITFC с Азербайджаном, вносящее вклад в стратегию правительства по поддержке частного сектора, развитию торговли и экспорта. Мы обсудили возможности расширения сотрудничества, включая Программу TCCA+, а также обменялись идеями о возможных направлениях партнерства в области исламских финансов, поддержки малого и среднего бизнеса и региональной торговой интеграции", - написал советник.

Программа TCCA+ нацелена на достижение четырех основных целей: повышение качества продукции в странах-участницах, что сделает их более привлекательными и конкурентоспособными на мировом рынке, упрощение торговых процедур, укрепление региональных деловых связей между этими странами, а также усиление их конкурентоспособности на региональном уровне.

Программа была запущена в 2024 году в Узбекистане и охватывает шесть стран: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Ее цель - способствовать региональной интеграции этих государств, чтобы они могли в полной мере использовать возможности мировой торговли.