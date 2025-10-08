İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan İslam maliyyəsi sahəsində ITFC ilə mümkün tərəfdaşlıq istiqamətlərini müzakirə edib

    Maliyyə
    • 08 oktyabr, 2025
    • 17:38
    Azərbaycan İslam maliyyəsi sahəsində ITFC ilə mümkün tərəfdaşlıq istiqamətlərini müzakirə edib

    Azərbaycan və Beynəlxalq İslam Ticarət Maliyyə Korporasiyası (ITFC) "TCCA+" ("Trade Connect Central Asia+") Proqramı çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını müzakirə edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan iqtisadiyyat nazirinin müşaviri Əsgər Ələkbərov sosial şəbəkədəki səhifəsində yazıb.

    Qeyd edilib ki, müzakirələr ITFC-nin əməliyyatlar üzrə baş direktoru Nazim Nurdali ilə görüş çərçivəsində baş tutub.

    "Beynəlxalq İslam Ticarət Maliyyələşdirmə Korporasiyası (ITFC) ilə məhsuldar görüş keçirdik. Görüşdə ITFC-nin Azərbaycandakı uzunmüddətli fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdik, "TCCA+" Proqramı çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları, həmçinin İslam maliyyəsi, KOB-ların dəstəklənməsi və regional ticarət əlaqələri sahəsində mümkün tərəfdaşlıq istiqamətləri müzakirə olundu", - müşavir yazıb.

    "TCCA+" Proqramı dörd əsas məqsədə nail olmağa yönəlib. Buraya iştirakçı ölkələrdə məhsulun keyfiyyətinin artırılması, ticarət prosedurlarının sadələşdirilməsi, bu ölkələr arasında regional işgüzar əlaqələrin gücləndirilməsi, həmçinin onların regional səviyyədə rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması daxildir.

    Proqram 2024-cü ildə Özbəkistanda başladılıb və altı ölkəni əhatə edir: Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistan. Proqramın məqsədi bu dövlətlərin regional inteqrasiyasına kömək etməkdir ki, onlar dünya ticarətinin imkanlarından tam istifadə edə bilsinlər.

    Azərbaycan ITFC Əsgər Ələkbərov TCCA+ islam maliyyəsi Nazim Nurdali
    Азербайджан обсудил с ITFC возможные направления партнерства в области исламских финансов
    Azerbaijan, ITFC mull expanded cooperation under TCCA+ program

    Son xəbərlər

    18:30

    İran və Türkmənistanın XİN başçıları enerji və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Region
    18:30

    Əbdüssalam Əl-Murşidi: "Azərbaycanla əməkdaşlıq qabaqcıl texnologiyalara çıxış imkanı yaradır"

    Biznes
    18:28

    Tbilisi Məhkəməsi dövlət obyektlərini ələ keçirməyə cəhd ittihamı ilə bir neçə nəfəri həbs edib

    Region
    18:24
    Foto
    Video

    Bakıda piyadalar üçün dərs: Polis ölüm anlarını göstərdi

    Daxili siyasət
    18:21

    Əfqanıstanda bir sıra sosial şəbəkələrə giriş məhdudlaşdırılıb

    Digər ölkələr
    18:12

    Avropa Parlamenti Rusiyanın hibrid təhdidlərinə cavabı müzakirə edib: birlik, təmkin və fikir ayrılıqları

    Digər ölkələr
    18:07
    Foto

    Azərbaycan-Oman İnvestisiya üzrə İşçi Qrupu yaradılacaq

    Biznes
    18:04
    Foto

    Azərbaycan Slovakiya ilə kibertəhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    İKT
    18:03

    Azərbaycan Dohada "Jurnalistlərin silahlı münaqişələrdə müdafiəsi" adlı konfransda təmsil olunur

    Media
    Bütün Xəbər Lenti