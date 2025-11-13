Азербайджан обсудил с ЕБРР будущие планы в сфере управления водными ресурсами

Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили будущие планы по проектам в сфере управления водными ресурсами в стране.

Как сообщает Report, об этом написал советник министра экономики Азербайджана Аскер Алекперов на своей странице в соцсети.

По его словам, в ходе онлайн-встречи приняли участие представители Азербайджанской инвестиционной компании и глава представительства ЕБРР в Азербайджане Натали Моуравидзе.

"На встрече были обсуждены текущий прогресс и дальнейшие планы по проектам в сфере управления водными ресурсами и твердыми отходами в Азербайджане, в частности в городе Гянджа, который является участником флагманской программы ЕБРР "Зеленые города", - говорится в публикации советника.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались реализуемые инициативы, направленные на совершенствование городской водной инфраструктуры, повышение эффективности водоснабжения и улучшение систем обращения с отходами - ключевых компонентов устойчивого муниципального обслуживания и повышения качества жизни жителей.

"Мы высоко ценим продолжающееся партнерство и технический опыт ЕБРР в поддержке усилий Азербайджана по модернизации жизненно важной инфраструктуры в его крупных городах", - отмечает А. Алекперов.

По данным ЕБРР, на 30 сентября 2025 года текущий кредитный портфель банка в Азербайджане составил 948 млн евро. Из них 89% (842 млн евро) направлены на развитие устойчивой инфраструктуры, 6% (56 млн евро) - в финансовый сектор, и 5% (49 млн евро) - в корпоративный сектор.