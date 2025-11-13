İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Azərbaycan EBRD ilə su ehtiyatının idarə edilməsi sahəsində gələcək planları müzakirə edib

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2025
    • 09:43
    Azərbaycan EBRD ilə su ehtiyatının idarə edilməsi sahəsində gələcək planları müzakirə edib

    Azərbaycan Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) ilə ölkədə su ehtiyatlarının idarə edilməsi sahəsində layihələr üzrə gələcək planları müzakirə edib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu iqtisadiyyat nazirinin müşaviri Əsgər Ələkbərov sosial şəbəkə hesabında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, onlayn görüşdə nazirliyə məxsus "Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin nümayəndələri və EBRD-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Natali Mouravizde iştirak edib.

    "Görüş zamanı Azərbaycanda, xüsusilə də EBRD-nin "Yaşıl şəhərlər" proqramının iştirakçısı olan Gəncə şəhərində su ehtiyatlarının və bərk tullantıların idarə edilməsi sahəsində layihələrin hazırkı gedişatı və gələcək planlar müzakirə olunub", - müşavir paylaşımında qeyd edib.

    Bundan əlavə, görüşdə şəhər su infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, su təchizatının səmərəliliyinin artırılması və tullantıların idarə edilməsi sistemlərinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş təşəbbüslərin həyata keçirilməsi müzakirə edilib.

    "Biz Azərbaycanın böyük şəhərlərində həyati əhəmiyyətli infrastrukturun modernləşdirilməsinə dair səylərinin dəstəklənməsində EBRD-nin davam edən tərəfdaşlığını və texniki təcrübəsini yüksək qiymətləndiririk", - Ə.Ələkbərov qeyd edib.

    Bu il sentyabrın 30-na EBRD-nin Azərbaycandakı cari kredit portfelinin dəyəri 948 milyon avro qiymətləndirilir. EBRD-nin məlumatına əsasən, cari portfelin əsas hissəsi – 89 %-i və yaxud 842 milyon avrosu davamlı infrastrukturun inkişafına, 6 %-i və yaxud 56 milyon avrosu maliyyə institutlarına, 5 %-i və yaxud 49 milyon avrosu isə korporativ sektora yönəldilib.

    EBRD Azərbaycan Əsgər Ələkbərov
    Азербайджан обсудил с ЕБРР будущие планы в сфере управления водными ресурсами
    Azerbaijan mulls future water management plans with EBRD

    Son xəbərlər

    10:38

    Azərbaycan bankları "Bloomberg" ticarət sistemindəki əməliyyatların sayını 16 % artırıb

    Maliyyə
    10:34

    Vətəndaşlar artıq iş yerinə dair arayışı "mygov"dan da əldə edə biləcəklər

    İKT
    10:32

    "S&P" SOCAR-ın kredit reytinqini "BB" səviyyəsinə yüksəldib

    Energetika
    10:27

    AMADA-nın təşkilatçılığı ilə baş tutan beynəlxalq konfransın açılış mərasimi keçirilib

    Fərdi
    10:23

    Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

    İnfrastruktur
    10:11

    İlham Əliyev: Tramp prezident seçiləndən sonra Azərbaycan-ABŞ əlaqələri yeni mərhələyə keçib

    Xarici siyasət
    10:08
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti ABŞ-nin İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    10:08

    Simonyan erməni bloqerlərdən hüquq-mühafizə orqanlarına şikayət edib

    Region
    10:08

    AZAL-a və "Bakı Gəmiqayırma Zavodu"na özəl investorun cəlb edilməsi müzakirə olunub

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti