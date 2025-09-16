Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Азербайджан наращивает оборонные расходы почти на 4%

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 01:24
    Азербайджан наращивает оборонные расходы почти на 4%

    В 2026 году расходы на оборону и безопасность в Азербайджане планируются в размере 8 миллиардов 714,8 миллиона манатов.

    Как передает Report, об этом говорится в данных Министерства финансов "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год".

    Согласно информации, это на 3,8 % больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.

    оборонные расходы государственный бюджет Министерство финансов
    Azərbaycan müdafiə və təhlükəsizlik xərclərini 4 %-ə yaxın artırır

    Последние новости

    02:18

    Азербайджан в 2026 году займет около 3 млрд манатов

    Финансы
    02:14

    Минфин Азербайджана раскрыл предварительные показатели бюджета на 2026 год

    Финансы
    02:09

    Курс маната к доллару в Азербайджане останется стабильным

    Финансы
    02:03

    Правительство Азербайджана погасит в 2026 году около 2,5 млрд манатов долга

    Финансы
    02:00

    Назван прогноз инфляции в Азербайджане на следующий год

    Финансы
    01:53

    Рост ВВП Азербайджана в следующем году прогнозируется на уровне 3,2%

    Финансы
    01:45

    Бюджетные обязательства таможенных органов Азербайджана будут увеличены почти на 4%

    Финансы
    01:42

    Трамп заявил, что Нетаньяху не предупреждал его заранее об ударе по Катару

    Другие страны
    01:32

    Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана в 2026 году составят до 17 млрд манатов

    Финансы
    Лента новостей