Азербайджан наращивает оборонные расходы почти на 4%

В 2026 году расходы на оборону и безопасность в Азербайджане планируются в размере 8 миллиардов 714,8 миллиона манатов.

Как передает Report, об этом говорится в данных Министерства финансов "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год".

Согласно информации, это на 3,8 % больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.