Азербайджан наращивает оборонные расходы почти на 4%
Финансы
- 16 сентября, 2025
- 01:24
В 2026 году расходы на оборону и безопасность в Азербайджане планируются в размере 8 миллиардов 714,8 миллиона манатов.
Как передает Report, об этом говорится в данных Министерства финансов "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год".
Согласно информации, это на 3,8 % больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.
Последние новости
02:18
Азербайджан в 2026 году займет около 3 млрд манатовФинансы
02:14
Минфин Азербайджана раскрыл предварительные показатели бюджета на 2026 годФинансы
02:09
Курс маната к доллару в Азербайджане останется стабильнымФинансы
02:03
Правительство Азербайджана погасит в 2026 году около 2,5 млрд манатов долгаФинансы
02:00
Назван прогноз инфляции в Азербайджане на следующий годФинансы
01:53
Рост ВВП Азербайджана в следующем году прогнозируется на уровне 3,2%Финансы
01:45
Бюджетные обязательства таможенных органов Азербайджана будут увеличены почти на 4%Финансы
01:42
Трамп заявил, что Нетаньяху не предупреждал его заранее об ударе по КатаруДругие страны
01:32