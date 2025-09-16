Azərbaycan müdafiə və təhlükəsizlik xərclərini 4 %-ə yaxın artırır

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    • 16 sentyabr, 2025
    • 00:30
    2026-cı ildə Azərbaycanda müdafiə və təhlükəsizlik xərclərinin 8 milyard 714,8 milyon manat olması nəzərdə tutulur.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 3,8 % çoxdur. 

