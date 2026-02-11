11 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи.

Как сообщает Report, подчеркнув, что Азербайджан поддерживает тесные связи со странами арабского мира, охватывающие политическую, экономическую и другие сферы, президент Ильхам Алиев отметил роль своих визитов в арабские страны и визитов лидеров арабских государств в Азербайджан в расширении отношений.

Коснувшись вклада нашей страны в укрепление исламской солидарности, глава государства в этом контексте отметил значение проведенных в Баку Игр исламской солидарности.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул высокий уровень связей между Азербайджаном и Лигой арабских государств. Он выразил уверенность, что визит делегации во главе с Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи в нашу страну будет плодотворным.

Гость в первую очередь поблагодарил главу нашего государства за прием.

Поздравив Азербайджан с достижениями в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, президент Арабского парламента отметил особую роль президента Ильхама Алиева в установлении мира в регионе и на планете. Он подчеркнул, что мир нуждается в таких лидерах, как глава нашего государства.

Поблагодарив за теплые слова и поздравления, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что достижение мира имеет важное значение для развития всего региона, отметил особую роль президента США в продвижении мирной повестки.

Гость от имени арабского народа выразил глубокую признательность главе государства за твердую поддержку вопросов, стоящих на повестке арабского мира, включая палестинский вопрос.

Подчеркнув, что Азербайджан всегда поддерживал решение палестинского вопроса на основе принципа "двух государств" в соответствии с общей позицией Лиги арабских государств, президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свое участие по приглашению президента США Дональда Трампа и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Саммите мира по Ближнему Востоку, состоявшемся в Шарм-эш-Шейхе, а также о приглашении Азербайджана в Совет мира. Он отметил, что наша страна полна решимости внести вклад в мирный процесс.

Глава государства заявил, что развитие связей с мусульманскими, в том числе арабскими странами является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана.

В ходе беседы были затронуты строительно-восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Подчеркнув, что в период почти тридцатилетней оккупации Армения разрушила наши памятники материальной культуры, в том числе относящиеся к исламской религии, мечети, президент Ильхам Алиев отметил, что в настоящее время они реставрируются.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и законодательным органом Лиги арабских государств – Арабским парламентом, по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.