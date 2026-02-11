Президент: Развитие связей с мусульманскими странами - одно из приоритетных направлений внешней политики

Азербайджан всегда поддерживал решение палестинского вопроса на основе принципа "двух государств" в соответствии с общей позицией Лиги арабских государств.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ход встречи с делегацией во главе с президентом Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свое участие по приглашению президента США Дональда Трампа и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Саммите мира по Ближнему Востоку, состоявшемся в Шарм-эш-Шейхе, а также о приглашении Азербайджана в Совет мира, отметив, что страна полна решимости внести вклад в мирный процесс.

Глава государства заявил, что развитие связей с мусульманскими, в том числе арабскими странами является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана.