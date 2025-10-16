Азербайджан намерен сократить дефицит сводного бюджета до $1 млрд в 2029 году

Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Финансы
    • 16 октября, 2025
    • 01:37
    Дефицит сводного бюджета Азербайджана, прогнозируемый на 2026 год в размере 3 миллиардов 870 миллионов манатов, к 2029 году, как ожидается, составит 1 млрд 759,9 млн манатов или примерно 1 млрд долларов США.

    Как сообщает Report, это отражено в Среднесрочных бюджетных рамках, опубликованных Минфином.

    Согласно документу, соотношение дефицита государственного бюджета к ВВП прогнозируется на уровне 2,3% в 2026 году и снизится до 2% в 2029 году. Верхний предел дефицита государственного бюджета в 2026 году ожидается в размере 3 млрд 94,6 млн манатов, а в последующие три года – 3 млрд 127,5 млн, 3 млрд 558 млн и 3 млрд 230,2 млн манатов соответственно.

    Финансирование дефицита государственного бюджета, как и в предыдущие годы, предусматривается финансировать за счет поступлений от приватизации, заимствований (внешних и внутренних) и остатка на едином казначейском счете.

    Поскольку для привлечения внешнего долга от международных финансовых институтов в целях финансирования проектов в ряде приоритетных областей уже начаты соответствующие процедуры, кредитные средства, которые будут привлечены по подписанным долговым соглашениям, обусловят увеличение доли в источниках финансирования дефицита.

    В соответствии с целями, поставленными в связи с применением новой макрофискальной структуры, внутренние и внешние заимствования в долгосрочной перспективе будут использоваться в рамках утвержденных лимитов. Для обеспечения этой цели будет в центре внимания развитие внутренних финансовых рынков посредством эмиссии государственных ценных бумаг и облигаций.

    Azərbaycan 2029-cu ildə icmal büdcənin kəsirini 1 milyard dollara endirəcək

