Азербайджан и Южная Корея обсудили применение технологических решений в финсекторе

Азербайджан и Южная Корея обсудили применение технологических решений в финансовом секторе.

Как сообщает Report, об этом написал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов на своей странице в соцсети X.

"В рамках рабочего визита в Южную Корею мы встретились с председателем Службы финансового надзора этой страны Ли Чанджином, обсудили текущее состояние финансового сектора обеих стран, а также реформы, проводимые в этих областях, и работу, направленную на дальнейшее развитие сектора. Кроме того, мы обменялись мнениями по применению технологических решений и передовых методологий надзора в банковском секторе, на рынке капитала и в сфере страхования. На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества и совместных инициативах", - написал Казымов.