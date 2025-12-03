Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Азербайджан и Южная Корея обсудили применение технологических решений в финсекторе

    Финансы
    • 03 декабря, 2025
    • 14:50
    Азербайджан и Южная Корея обсудили применение технологических решений в финсекторе

    Азербайджан и Южная Корея обсудили применение технологических решений в финансовом секторе.

    Как сообщает Report, об этом написал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов на своей странице в соцсети X.

    "В рамках рабочего визита в Южную Корею мы встретились с председателем Службы финансового надзора этой страны Ли Чанджином, обсудили текущее состояние финансового сектора обеих стран, а также реформы, проводимые в этих областях, и работу, направленную на дальнейшее развитие сектора. Кроме того, мы обменялись мнениями по применению технологических решений и передовых методологий надзора в банковском секторе, на рынке капитала и в сфере страхования. На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества и совместных инициативах", - написал Казымов.

    Талех Казымов ЦБА Южная Корея
    Фото
    Azərbaycan Cənubi Koreya ilə maliyyə sektorunda texnoloji həllərin tətbiqini müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan, South Korea mull application of innovative solutions in banking sector
    Elvis

    Последние новости

    14:52

    Стартовала продажа билетов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в 2026 году

    Формула 1
    14:50

    Рютте: Поддержка Украины должна продолжаться и в процессе переговоров

    Другие страны
    14:50
    Фото

    Азербайджан и Южная Корея обсудили применение технологических решений в финсекторе

    Финансы
    14:48

    Ливан назначает экс-посла в США для контроля за прекращением огня с Израилем

    Другие страны
    14:37

    Токаев предложил снять ограничение на эксплуатацию грузовых самолетов старше 25 лет

    В регионе
    14:34

    В Азербайджане ужесточат ответственность работников за разглашение тайн

    Милли Меджлис
    14:33

    Услугой "Доступного метро" в Азербайджане за три года воспользовались 4 тыс. пассажиров

    Инфраструктура
    14:24

    Турция заявила о продолжении закупок российского газа

    Энергетика
    14:21

    Турпоток из стран Ближнего Востока в Азербайджан увеличился на 9%

    Туризм
    Лента новостей