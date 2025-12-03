İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan Cənubi Koreya ilə maliyyə sektorunda texnoloji həllərin tətbiqini müzakirə edib

    Maliyyə
    • 03 dekabr, 2025
    • 14:16
    Azərbaycan Cənubi Koreya ilə maliyyə sektorunda texnoloji həllərin tətbiqini müzakirə edib

    Azərbaycan və Cənubi Koreya arasında maliyyə sektorunda texnoloji həllərin tətbiqi müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    "Cənubi Koreyaya işgüzar səfər çərçivəsində bu ölkənin Maliyyə Nəzarət Xidmətinin sədri Li Çanjin ilə görüşdük, hər iki ölkənin maliyyə sektorunun cari vəziyyəti, bu sahələrdə aparılan islahatlar, eləcə də sektorun inkişafı istiqamətində görülən işləri müzakirə etdik. Bununla yanaşı, bank, kapital bazarı və sığorta sektorlarında texnoloji həllərin və qabaqcıl nəzarət metodologiyalarının tətbiqi üzrə fikirlərimizi bölüşdük. Görüşdə həmçinin gələcək əməkdaşlıq imkanları və birgə təşəbbüslər barədə fikir mübadiləsi apardıq", - deyə o qeyd edib.

    Азербайджан и Южная Корея обсудили применение технологических решений в финсекторе

