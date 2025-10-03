Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Азербайджан и Великобритания обсудили перспективы партнерства

    Финансы
    • 03 октября, 2025
    • 10:44
    Азербайджан и Великобритания обсудили перспективы партнерства

    Азербайджан и Великобритания рассмотрели возможности расширения сотрудничества в финансово-экономической сфере.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана.

    Переговоры провели первый заместитель министра финансов Анар Керимов и руководитель по стране Министерства бизнеса и торговли Великобритании Александр Тирелл.

    Стороны обсудили выполнение решений межправительственной комиссии, а также сотрудничество в области инвестиций, налогов и таможни, применения передовых технологий в сельском хозяйстве и продовольственной безопасности. Особое внимание уделено цифровой трансформации, финансовым технологиям и профессиональным услугам.

    Керимов подчеркнул, что модернизация и диверсификация экономики являются приоритетами долгосрочного развития Азербайджана, а партнерство с Великобританией открывает дополнительные возможности. Тирелл отметил значимость совместных инициатив и роль комиссии в укреплении двусторонних отношений.

    Азербайджан Великобритания торговля экономическое сотрудничество Министерство финансов
    Фото
    Azərbaycan və Böyük Britaniya gələcək tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan, UK discuss future financial partnership opportunities

    Последние новости

    11:36

    Шахин Махмудзаде: ЦБА внедрит систему надзора за "зеленым камуфляжем" - ИНТЕРВЬЮ

    Финансы
    11:35

    В Сумгайытском промпарке до конца 2025 года будет произведено 300 электробусов

    Промышленность
    11:35

    Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в атомной промышленности

    Энергетика
    11:28

    Ильхам Алиев поздравил президента Ирака

    Внешняя политика
    11:27
    Видео

    В Азербайджане начало вещание новое радио

    Армия
    11:27

    Ильхам Алиев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера по случаю Дня германского единства

    Внешняя политика
    11:27

    Ильхам Алиев поздравил южнокорейского коллегу

    Внешняя политика
    11:24

    Азербайджан и Литва обменялись мнениями о возврате НДС наличными

    Бизнес
    11:21

    Микаил Джаббаров: В Азербайджане наблюдается повышение конкурентоспособности

    Бизнес
    Лента новостей