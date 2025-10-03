Азербайджан и Великобритания обсудили перспективы партнерства

Азербайджан и Великобритания рассмотрели возможности расширения сотрудничества в финансово-экономической сфере.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана.

Переговоры провели первый заместитель министра финансов Анар Керимов и руководитель по стране Министерства бизнеса и торговли Великобритании Александр Тирелл.

Стороны обсудили выполнение решений межправительственной комиссии, а также сотрудничество в области инвестиций, налогов и таможни, применения передовых технологий в сельском хозяйстве и продовольственной безопасности. Особое внимание уделено цифровой трансформации, финансовым технологиям и профессиональным услугам.

Керимов подчеркнул, что модернизация и диверсификация экономики являются приоритетами долгосрочного развития Азербайджана, а партнерство с Великобританией открывает дополнительные возможности. Тирелл отметил значимость совместных инициатив и роль комиссии в укреплении двусторонних отношений.