Азербайджан и Великобритания обсудили перспективы партнерства
- 03 октября, 2025
- 10:44
Азербайджан и Великобритания рассмотрели возможности расширения сотрудничества в финансово-экономической сфере.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана.
Переговоры провели первый заместитель министра финансов Анар Керимов и руководитель по стране Министерства бизнеса и торговли Великобритании Александр Тирелл.
Стороны обсудили выполнение решений межправительственной комиссии, а также сотрудничество в области инвестиций, налогов и таможни, применения передовых технологий в сельском хозяйстве и продовольственной безопасности. Особое внимание уделено цифровой трансформации, финансовым технологиям и профессиональным услугам.
Керимов подчеркнул, что модернизация и диверсификация экономики являются приоритетами долгосрочного развития Азербайджана, а партнерство с Великобританией открывает дополнительные возможности. Тирелл отметил значимость совместных инициатив и роль комиссии в укреплении двусторонних отношений.