Трамп заявил, что одной из целей операции в Венесуэле было снижение цен на нефть

    Президент США Дональд Трамп заявил, что одной из целей проведенной американскими вооруженными силами операции в Венесуэле было снижение мировых цен на нефть.

    Как передает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

    "Это означает более низкие цены на нефть во всем мире, что отлично для всех. Это означает более низкие цены на нефть для Америки, которые я снизил", - сказал он.

    Глава государства отметил, что теперь в Венесуэлу придут крупные нефтяные компании. "Они заработают много денег, и часть этих денег достанется Венесуэле, а часть - нам. И мы принесли стабильность в регион. Мы принесли стабильность и значительно снизили цены на нефть. Знаете, сейчас у нас бензин стоит во многих случаях $1,99 за галлон (3,79 литра - ред.)", - указал Трамп.

    "При предыдущем президенте США Джо Байдене цены были $4,5 или $5 [за галлон], а теперь мы их значительно снизили. Мы проделали отличную работу", - резюмировал он.

    ABŞ Prezidenti Venesuela əməliyyatının neftə görə etdiyini etiraf edib

