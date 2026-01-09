Трамп заявил, что одной из целей операции в Венесуэле было снижение цен на нефть
- 09 января, 2026
- 07:50
Президент США Дональд Трамп заявил, что одной из целей проведенной американскими вооруженными силами операции в Венесуэле было снижение мировых цен на нефть.
Как передает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.
"Это означает более низкие цены на нефть во всем мире, что отлично для всех. Это означает более низкие цены на нефть для Америки, которые я снизил", - сказал он.
Глава государства отметил, что теперь в Венесуэлу придут крупные нефтяные компании. "Они заработают много денег, и часть этих денег достанется Венесуэле, а часть - нам. И мы принесли стабильность в регион. Мы принесли стабильность и значительно снизили цены на нефть. Знаете, сейчас у нас бензин стоит во многих случаях $1,99 за галлон (3,79 литра - ред.)", - указал Трамп.
"При предыдущем президенте США Джо Байдене цены были $4,5 или $5 [за галлон], а теперь мы их значительно снизили. Мы проделали отличную работу", - резюмировал он.