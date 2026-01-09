İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    • 09 yanvar, 2026
    • 07:54
    ABŞ Prezidenti Venesuela əməliyyatının neftə görə etdiyini etiraf edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Venesueladakı hərbi əməliyyatın məqsədlərindən biri qlobal neft qiymətlərini aşağı salmaqdır.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu açıqlamanı "Fox News"a verdiyi müsahibədə deyib.

    "Bu, dünya miqyasında neft qiymətlərinin aşağı düşməsi deməkdir ki, bu da hər kəs üçün əladır. Bu, Amerika üçün neft qiymətlərinin aşağı düşməsi deməkdir ki, mən də onu aşağı saldım", - deyə o bildirib.

    Dövlət başçısı qeyd edib ki, artıq böyük neft şirkətləri Venesuelaya gələcəklər: "Onlar çox pul qazanacaqlar və bu pulun bir hissəsi Venesuelaya, bir hissəsi isə bizə gedəcək. Biz regiona sabitlik gətirdik və neft qiymətlərini əhəmiyyətli dərəcədə aşağı saldıq. Bilirsiniz, hazırda benzin bir çox hallarda qallonu 1,99 dollardır", - deyə Tramp qeyd edib.

